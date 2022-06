ÖV-Idee für Thun – Mit dem Bus durch den See, um den Stau zu umfahren? Die Ideen, um das Verkehrsproblem am rechten Thunerseeufer zu entschärfen, werden immer kreativer. Die Neueste: ein schwimmender Bus. Marco Zysset

Einen Bus nach dem Vorbild des niederländischen Tourismus-Anbieters Splashtours möchten Politiker in Thun für den ÖV einsetzen. Foto: PD/Splashtours.nl

Das Problem ist bekannt: Auf der rechten Thunerseeseite staut sich der Verkehr in Richtung Thun bisweilen kilometerlang zurück – oder wälzt sich zumindest in quälend langsamem Tempo Richtung Kyburgstadt. Und mitten in dieser Blechlawine stecken auch die Busse der STI immer wieder fest, sodass Anwohnerinnen und Anwohner der Seeufergemeinden immer wieder monieren, sie würden ihre Züge am Bahnhof Thun nicht zeitig erreichen.