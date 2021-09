ManUtd-Fans in Bern – Mit dem Bernmobil-Bus vom Pub direkt ins Stadion Knapp tausend Fans von Manchester United fanden am Dienstag den Weg nach Bern. Beim Pickwick Pub gabs für sie reichlich heimisches Bier – und einen Sonderservice. Michael Bucher

Die ManUtd-Fans geben vor dem Pickwick Pub einen Fangesang nach dem anderen zum Besten. Gleich daneben warten die Extrabusse von Bernmobil. Foto: Jürg Spori

Endlich wieder mal eine Fussballparty mit internationalem Flair in der Bundesstadt! Das dürften sich am Dienstag Fussballbegeisterte gedacht haben. Das grosse Manchester United ist zu Gast in Bern. Zum zweiten Mal nach 2018. Es ist der erste Gegner der Young Boys in der diesjährigen Champions-League-Gruppenphase.

Solch grosse Spiele machen sich ein paar Stunden vor Spielbeginn ja immer auch in der Innenstadt bemerkbar. Allem voran, wenn die gegnerischen Fans die Beizen bevölkern und gemeinsam zum Stadion pilgern. Von den ManUtd-Fans ist am frühen Dienstagnachmittag in der Innenstadt allerdings noch nicht viel zu sehen. Als Hotspot entpuppt sich wie bereits vor drei Jahren das Pickwick Pub – what else! Hier kommt um 14.30 Uhr langsam etwas Stimmung auf. Rund drei Dutzend Supporter der «Red Devils» gönnen sich frisch gezapfte Pints.