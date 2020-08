Wassersportgerät im Test – Mit dem Alligator übers Wasser Ulo und Peter Gertsch haben ein gänzlich neues Wassersportgerät entwickelt. Der Rollstuhlsportler Daniel Bögli hat sich mit dem Alligator und Muskelkraft auf den Thunersee gewagt. Stefan Kammermann

Peter Gertsch erklärt dem Rollstuhlsportler Daniel Bögli kurz vor dem Einwassern am Thunersee, wie der Alligator funktioniert. Foto: Stefan Kammermann

«Es ist eine einfache Sache», sagt Peter Gertsch. Der Product Manager der Inventra AG an der Kasernenstrasse in Thun steht am Ufer des Thunersees. Er hat soeben mit ein paar Handgriffen zwei Prototypen eines neuartigen Wassersportgeräts zusammengebaut.