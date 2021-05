Berner Waisenhausplatz – Mit Champagner aus der Krise Die Weinbar Caveau 7 in der Speichergasse parkiert eine fahrbare Pop-up-Bar auf dem Waisenhausplatz. Claudia Salzmann

Die Weinbar Caveau 7 hat diesen Champagnerbus auf dem Waisenhausplatz parkiert. Foto: Christian Pfander

Just vor dem Polizeiposten und neben dem Oppenheim-Brunnen parkieren drei Gastronomen ihr Gefährt: Der aareblaue, umgebaute Bus steht aber nicht im Halteverbot, sondern ist die neue Pop-up-Bar auf dem Waisenhausplatz. Dahinter steckt die Weinbar Caveau 7, die letztes Jahr an der Speichergasse aufgemacht hat. Die Gastronomen Sandro Bürgi, Thierry Fuhrer und Nicolas Stämpfli sprachen schon bei der Eröffnung davon, auf dem unteren Waisenhausplatz wirten zu wollen. Ab Samstag ist es so weit.

Da die drei Barkeeper auf Wein spezialisiert sind, haben sie sich fürs Essen Unterstützung geholt: Diese bekommen sie von Simon Ragaz von Ragaz Catering. Als fixen Eventstandort hat er den Stufenbau in Ittigen, die Produktionsküche befindet sich im Industrieareal am Zentweg. Sein Cateringunternehmen hatte – wie viele andere auch – in der Corona-Krise plötzlich keine Arbeit mehr. Ragaz’ Küche stand hingegen nicht still: Der Berner Koch tüftelte an Neuem und hat die Bärner Mümpfeli erfunden. Diese werden erstmals im Champagnerbus von Caveau 7 vorgestellt.