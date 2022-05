Konzert in Seftigen – Mit brassigen Klängen dem Frühling huldigen Dieses Wochenende wird die Brass Band Gürbetal das Publikum musikalisch und kulinarisch verwöhnen.

Die Brass Band Gürbetal lädt ausnahmsweise im Frühling zum Konzert. Foto: PD

Die Brass Band Gürbetal (BBG) probiert dieses Jahr etwas Neues aus: «Eine Brass Gala im Frühling! Anstatt zu den fallenden Blättern und der kälter werdenden Brise werden wir nun zum Zwitschern der Vögel und Erwachen der Natur spielen», heisst es in einer Medienmitteilung.

Das Programm verspricht wiederum einige musikalische Leckerbissen. Mit «Triptych» wagen sich die Musikantinnen und Musiker unter der Leitung von Amos Gfeller an ein anspruchsvolles Stück aus drei Sätzen. Besonders der zweite Satz «Fantasy on One Note» ist speziell, da er, wie der Name schon sagt, eine Variation über einen Ton verkörpert, nämlich über das klingende «F».

Freuen darf sich das Publikum ebenfalls auf das Duett «I Know Him so Well» für Flügelhorn und Cornet, welches der ehemalige Dirigent Urs Stähli extra für die BBG arrangiert hat. Es stammt ursprünglich aus dem Musical Chess. Im Euphoniumsolo «Grandfather’s Clock» wird das Ührchen besonders im Anfangsthema gut hörbar sein. Nicht fehlen im Programm werden traditionelle Volkslieder, Swing und selbstverständlich ein Marsch.

PD/hko

