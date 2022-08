Menuhin Festival in Zweisimmen – Mit Brandauer zu Beethoven gewagnert Wenn sich Wagner und Beethoven in Fantasia begegnen – dann knistert es in der Kirche Zweisimmen. Dank zwei grossen Könnern wie Klaus Maria Brandauer und Sebastian Knauer. Svend Peternell

Betörende Schauspielkunst als Lesender: Klaus Maria Brandauer nähert sich Ludwig van Beethoven via Richard Wagners «Eine Pilgerfahrt zu Beethoven» an. Foto: Steve Wenger

Endlich nun treffen wir ihn an, den etwas angezählten Beethoven. In seiner Wiener Wohnstätte. Haare zerzaust und ein bisschen klapprig. Die Stimme etwas dünn und brüchig. Und ja, er hört nicht mehr so gut. Natürlich ist das Klaus Maria Brandauer (79), der ihn verkörpert – mit Hauch und Atem, mit Mundwinkelregungen und leichten Zuckungen im Gesicht. Weil er mehr tut als «nur» lesen. Sitzt da am massiven Tisch in der gut gefüllten Kirche Zweisimmen und lässt uns teilnehmen an einer fiktiven Begegnung.