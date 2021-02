Das Jahr 2020 für die SAC-Hütten – «Mit einem blauem Auge davongekommen» Nachdem sich der SAC vor Jahresfrist noch der zweitbesten Hüttenbilanz in der Verbandsgeschichte erfreuen durfte, hinterliess die Covid-19-Pandemie jetzt deutliche Spuren. Bruno Petroni

23 Prozent Einbussen auf das Vorjahr: Die Blüemlisalphütte. Foto: Bruno Petroni

Trotz Corona-Krise betrug die Einbusse der SAC-Hütten in den Berner Alpen in der Sommersaison 2020 gegenüber dem Vorjahr nur gerade 4 Prozent. Unter Beizug des weitgehenden Totalausfalls der Skitourensaison, während welcher die 13 Berner SAC-Hütten normalerweise bis zu 17’000 Übernachtende beherbergen, erleiden die Berner Hütten jedoch einen Rückgang von 24%. In Zahlen sind dies 58’365 Übernachtungen gegenüber 77’162 im Vorjahr. Das ist ein Viertel der normalen Frequenzen.

Acht Hütten besser als im Vorjahr

Diese Bilanz hätte noch einiges katastrophaler ausfallen können, wenn da nicht der trotz allem erfreuliche Geschäftsgang vereinzelter Hütten wäre. So hatten die Mutthornhütte, Glecksteinhütte und Baltschiederklause ein um je 14% besseres Ergebnis als im Jahr 2019. Urban Hüsler als neuer Pächter der Schreckhornhütte verzeichnete sogar eine Zunahme der Logiernächte von 20%. Ein positives Resultat weisen auch die Oberaarjochhütte (+7%) und die teilbewartete Guggihütte (+4%) aus.