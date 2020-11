Wahlen in der Stadt Bern – Mit Bestresultat wiedergewählt Franziska Teuscher ist die Gemeinderätin, die am meisten Stimmen bekommen hat. Überraschend ist das nicht. Lea Stuber

Souverän: Franziska Teuscher (links). Foto: Adrian Moser

Für sie dürfte das Warten und Warten am Sonntagabend am einfachsten zu ertragen gewesen sein. Denn in praktisch allen möglichen Szenarien über den Ausgang der Berner Gemeinderatswahlen war sie gesetzt: Franziska Teuscher (GB), seit acht Jahren grüne Bildungsdirektorin der Stadt Bern.

Nicht nur hatte sie den Vorteil, als Bisherige anzutreten, sondern auch den Vorteil, dies als grüne Frau der Rot-Grün-Mitte-Liste zu tun. Würde RGM einen seiner vier bisherigen Sitze verlieren, so die Prognosen, dann eher im SP-Lager.

«Sehr glücklich»

Diese Ausgangslage wurde am späten Sonntagabend mit den Wahlergebnissen bestätigt: Franziska Teuscher machte auf der Liste mit dem besten Resultat – RGM holte fast 64 Prozent aller Stimmen – das beste Resultat. Sie erhielt 33’077 Stimmen, vor der neu gewählten Marieke Kruit mit 31’411 Stimmen.