Wegen Lehrermangel – Mit Berufsmatur direkt an die Pädagogische Hochschule Berner Grossrätinnen und Grossräte möchten die Hürden zur Ausbildung für Primarlehrpersonen senken. Das wäre schweizweit einzigartig und ist umstritten. Sophie Reinhardt

Wer unterrichtet die Kinder im Kanton künftig? Die Berufsmatur soll bei der Zulassung zum PH-Studium der gymnasialen Matur gleichgestellt werden. Foto: Keystone

Was soll eine Schulleitung tun, wenn sie die freien Stellen im Lehrerkollegium nicht besetzen kann? Die Bildungskommission des Grossen Rats hat einen Vorschlag, der anlässlich der Wintersession diese Woche diskutiert wird. Geht es nach einer Mehrheit der Kommission, sollen künftig Personen mit einer Berufsmaturität prüfungsfreien Zugang an die Pädagogische Hochschule (PH) erhalten, um sich dort als Unterstufenlehrerin oder Lehrperson Kindergarten ausbilden zu lassen. Bisher mussten sie eine Eignungsprüfung ablegen. Die Bildungskommission fordert nun, dass die Berufsmaturität bei der Zulassung zum PH-Studium der gymnasialen Matur gleichgestellt wird, und will das entsprechende Gesetz anpassen.