Berner Kulturblog – «Mit Bern verbindet uns eine Hassliebe» Der Blog KSB ist das Enfant terrible der Berner Kulturberichterstattung. Ausgewählte Blogtexte erscheinen nun als kleines Lesebuch. Andrea Knecht

Alice Galizia, Roland Fischer, Jessica Jurassica, Urs Rihs und Mirko Schwab (von links) posieren in der Küche, in der die Ideen gebraut werden. Christian Pfander

Bern und KSB, das sei eine Hassliebe, sagt Mirko Schwab, Blogger und Musiker, am Telefon. Und wer die Texte des Kulturblogs KSB liest, der merkt das auch: Da werden Loeb-Schaufenster beschrieben, die einem alles verkaufen wollen, was sich verkaufen lässt, stumpfsinnige Brotjobs vor der Kulisse der Bundesstadt, die beengende Berner Behäbigkeit. All das sei nur mit Drogen auszuhalten, hat man beim Lesen das Gefühl, oder mit dem Schreiben als Katharsis. Und trotzdem: «Diese Stadt nährt uns, wir haben sie gern», sagt Schwab, «und darum sind wir auch noch hier.»

Der Kulturblog KSB ist das Enfant terrible der Berner Kulturberichterstattung: Klassischen Kulturjournalismus liest man kaum. Die Texte sind essayistisch bis literarisch, subjektiv bis persönlich – manchmal hat man das Gefühl, in fremden Tagebüchern zu stöbern.

Das ist mitunter dem Umstand geschuldet, dass der Blog mitten in die Kultur-Bubble führt: Die Autorinnen und Autoren sind alle freischaffende Kunst- oder Medienschaffende oder irgendetwas dazwischen. Schwab ist neben seiner Autorentätigkeit auf KSB Musiker, Roland Fischer arbeitet als freischaffender Wissenschafts- und Kulturjournalist, Alice Galizia ist ebenfalls freie Journalistin. Internet-Künstlerin und Autorin Jessica Jurassica machte zuletzt mit einer erotischen Fanfiction über Bundesrat Berset auf sich aufmerksam, und Urs Rihs ist im Rössli der Reitschule tätig, ausserdem moderiert er die Sendung «Der Morgen» bei Radio Rabe.

Und so liest man auf KSB nicht nur Interviews, Veranstaltungstipps und Konzertberichte, sondern auch von den Geldnöten in der Selbstständigkeit, vom Ärger über die Behörden, von Rausch und Beengtheit. Auffallend ist die Fabulierlust, der spürbare Spass am Erzählen und an der Sprache. Wie die meisten Enfants terribles ist KSB bisweilen auch etwas anstrengend: Das Pathos und der hochstilisierte Drogensumpf nerven manchmal. Einige Texte sind so wirr oder intellektualisiert, dass es überheblich wirkt.

Der Bruch mit der Zeitung

Vor bald zwei Jahren kehrte KSB seinem Vorgänger-Projekt den Rücken: «KulturStattBern» hiess der Kulturblog der Tageszeitung «Der Bund». Ein Kollektiv aus Autorinnen und Autoren berichtete aus und über die Kulturszene. Zum Bruch zwischen Blog und Zeitung kam es Ende 2018, Gründe gab es viele: schlechte Bezahlung, «wenig Gegenliebe vonseiten der Redaktion», wie Schwab sagt, und schliesslich ein Blog-Eintrag von Jessica Jurassica, der zum Eklat führte: Nach einem offenen Brief an Tamedia-Verleger Pietro Supino (der auch diese Zeitung herausgibt) erhielt sie ein Schreibverbot für «KulturStattBern», der Text verschwand innert weniger Stunden vom Blog. Jurassica liess sich das Tamedia-Logo tätowieren, und die Autorinnen und Autoren von «KulturStattBern» traten geschlossen zurück. Der «Bund» stellte den Blog ein.

Dass sie trotzdem irgendwie weitermachen wollten, sei klar gewesen, sagt Schwab. Den Namen «KulturStattBern» – eine Verballhornung der städtischen Behörde Kultur Stadt Bern – hätten sie gerne behalten, doch der «Bund» lehnte ab. So schnappte man sich, was man haben konnte, und das waren drei Buchstaben: KSB. Das Akronym stehe für alles und nichts, sagt Schwab.

Redaktionssitzung in der Küche

Seit Anfang des Jahres 2019 führen die KSB-Autorinnen und Autoren ihren Blog nun unabhängig – und ehrenamtlich. Alle zwei Woche treffen sie sich in der Küche einer WG am Waisenhausplatz zur Redaktionssitzung. Inzwischen werfen die freiwilligen Mitgliederbeiträge immerhin genug ab, um das gemeinsame Znacht zu finanzieren.

Und nun erscheint ein kleines Lesebuch. Die Textsammlung heisst «Durchgehend warme Küche», der Titel ist eine Anspielung auf die WG-Küche, in der sich die Redaktion trifft. Ihr Buch bezeichnen die Macherinnen und Macher wahlweise als «Sammlung von Lieblingstexten» oder als «Toilettenlektüre». «Wir wollten unsere Texte in anderer Form zeigen als im Internet», sagt Schwab. Daher finde man im Buch auch eher literarische Texte als solche über, beispielsweise, kulturpolitische Entscheide.

Trotzdem ist «Durchgehend warme Küche» auch eine Art Zeitdokument: Man tingelt durch Schauen im Kunstmuseum, findet sich am Frauenstreik wieder, reist zur Festivalzeit in die Provinz und landet schliesslich bei den Corona-Massnahmen. Was bleibt, ist die Spannung, diese Hassliebe zur Stadt.

«Durchgehend warme Küche» , 110 S., Fr. 11 / 21 (Solipreis), erhältlich auf ksb.ist oder in ausgewählten Berner Buchhandlungen.

Vernissage: 23. Oktober 2020, Zoo Bar, Bern.