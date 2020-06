Umfahrung Ostermundigen – Mit Auto in Baum geprallt - Lenker verletzt Am Donnerstag ist ein 48-Jähriger mit seinem Auto in Ostermundigen von der Strasse abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann wurde verletzt ins Spital gebracht. Thomas Hagspihl

In Ostermundigen ist am Donnerstagmorgen 48-jähriger Mann mit seinem Auto verunfallt. Gemäss ersten Erkenntnissen war der Autolenker gegen 6.20 Uhr auf der Bolligenstrasse von Stettlen herkommend in Richtung Wankdorf unterwegs.

Aus noch ungeklärten Gründen kam der Lenker kurz vor dem Kreisel mit der Abzweigung in Richtung Bolligen von der Strasse ab und prallte gegen einen Baum, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Der 48-Jährige wurde beim Unfall verletzt. Er konnte sich selbständig aus dem Auto befreien. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er mit der Ambulanz in ein Spital gebracht.

Während den Unfallarbeiten wurde der Verkehr auf der Bolligenstrasse für rund zwei Stunden wechselseitig geführt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.