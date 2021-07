«Tour de Berne»-Besseresser – Mit Aussicht und ohne nasse Füsse Essen gehen am Wasser ist derzeit nur eine bedingt gute Idee. So kehrten die Besseresser kurz vor der Brünig-Passhöhe ein. Eine gute Idee. Die Besseresser

Von der Restaurantterrasse geht der Blick weit über das Haslital. Der Brienzersee ist leider gerade unsichtbar um die Ecke. Fotos: Besseresser

Manchmal ist der Wurm drin, selbst bei den Besseressern. Da freute man sich auf den Ausflug an den schönen Brienzersee, um die Sommerserie dieser Zeitung auch kulinarisch zu begleiten. Um die nassen Füsse wegen des Hochwassers wären wir herumgekommen, da wir einmal auf der Terrasse des Grandhotels Giessbach essen wollten. Doch just als wir uns auf den Weg machten, rief ein freundlicher Angestellter des Hotels an, entschuldigte sich vielmals und lud uns wieder aus. Offenbar hat das viele Wasser auch höher oben einen Schaden angerichtet.

Tour de Berne Infos einblenden Diese Zeitung ist in den Sommerferien mit dem Camper unterwegs. Jede Woche steuern wir eine andere Destination an und berichten vom Campingplatz. Kommen Sie uns besuchen! Unser Fahrplan: — 5. bis 9. Juli: Gampelen — 12. bis 17. Juli: Rüschegg-Heubach