Denkwürdige Berner Verbrechen – Mit aufgeschlitzter Kehle lag sie inmitten duftender Blumen Sie lebte vom «Erlös der Unzucht», wie der Untersuchungsbericht festhielt. Hulda Hotz wurde vor über 60 Jahren im Berner Rotlichtbezirk ermordet. Alexander Sury

Gegen Mitternacht wird Hulda Hotz nochmals unten auf der Gasse gesehen, wo sie vor ihrem Haus ein Exemplar des «Tagblatts» kauft. Foto: Infografik Tamedia

Die polizeiliche Rekonstruktion des letzten Abends im Leben von Hulda Hotz ergibt folgendes Bild: Abends um acht hat sie an diesem Sonntag Besuch von ihrer Schwester und ihrem Schwager. Sie wohnt an der Metzgergasse mitten in Berns Rotlichtbezirk und arbeitet an diesem Abend noch. Um neun steht sie unter den Lauben an der Metzgerasse 38 und geht bald darauf in Begleitung eines grossen, kräftigen Mannes hinauf in ihre Wohnung.