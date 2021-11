Zukunftspläne von VW – Mit Audi und Porsche in eine saubere Formel 1? Der Volkswagen-Konzern prüft eine Teilnahme an der Formel 1. Bis zu einem möglichen Einstieg 2026 soll die Rennserie halb elektrisch und ganz CO2-neutral sein. Philipp Schneider , Elmar Brümmer

Nicht klimaneutral: Ein Porsche 718 bei einem Nostalgierennen 2016 in Monte Carlo. Foto: Peter Seyfferth (Keystone)

Beat Zehnder, der legendäre Teammanager der Rennställe Sauber und BMW, hatte es sich auf dem Flug zum Grossen Preis von Europa 2009 hoffentlich gut überlegt, den Platz am Notausstieg zu reservieren. Zusätzliche Beinfreiheit ist ja ein beliebter Grund. Wer allerdings damals mit ihm gemeinsam zum Rennen nach Valencia flog, dem entging nicht die Ironie der Szene, die wunderbar zum Stimmungsbild beim Formel-1-Team von BMW passte: das weiss-blaue Wappen auf Zehnders Hemd vor dem Hintergrund des rot leuchtenden Exit-Zeichens.

Kurz vor dem Rennen in der spanischen Küstenstadt hatte der Konzernvorstand aus München für alle Beteiligten völlig überraschend den Ausstieg aus einem Engagement verkündet, das nach zehn Jahren Aufbauarbeit endlich in den Weltmeistertitel münden sollte. Davon war die Mannschaft zu diesem Zeitpunkt jedoch weit entfernt, und die Konzernherren wollten nach der Milliardeninvestition nicht noch weitere dreistellige Millionensummen in ein Projekt mit vager Erfolgsaussicht pumpen. Der Ausstieg von BMW aus der Königsklasse des Motorsports wurde offiziell mit dem Schlagwort «Nachhaltigkeit» begründet, das viele damals noch für einen Begriff aus der Forstwirtschaft hielten.