Demo gegen die Asylpolitik – Mit arabischer Musik und brummendem Traktor Gut tausend Menschen zogen am Samstagnachmittag friedlich durch die Stadt Bern. Mit harten Worten kritisierten sie die Schweizer Asylpolitik. Sheila Matti

«Refugees Welcome»: Gut tausend Leute kamen am Samstag in Bern zusammen, um gegen die Asylpolitik zu demonstrieren. Foto: Marcel Bieri

«Kein Mensch ist illegal.» Energisch brüllt der junge Mann auf dem Traktor-Anhänger in sein Mikrofon. Gut tausend Menschen wiederholen seine Worte. Sie halten Transparente in den Händen, marschieren gemeinsam von der Schützenmatte in Richtung Bundeshaus. Der Demonstrationszug erstreckt sich über die ganze Aarbergergasse, vom Bollwerk bis zum Waisenhausplatz.

Am Samstagnachmittag fand in der Stadt Bern eine Kundgebung statt: «Freies und würdiges Leben für Geflüchtete». Gegen 14 Uhr versammelten sich Menschen aus der ganzen Schweiz auf der Schützenmatte – einige sprachen Französisch, andere spielten mit ihren Kindern, manche tanzten zur arabischen Musik. Und viele trugen eine Maske, auch wenn dies an der bewilligten Veranstaltung lediglich empfohlen wurde, nicht aber Pflicht war.