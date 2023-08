Heiligenschwendi wehrt sich – Mit allen Mitteln gegen die Asyl­unterkunft Die Gemeinde Heiligenschwendi stemmt sich mit aller Macht gegen die geplante Asylunterkunft in der Haltenegg. Unter anderem mit einer Petition. Roger Probst

Das Kurhaus Haltenegg in Heiligenschwendi. Hier sollen rund 200 Asylsuchende einziehen. Foto: Patric Spahni

«Die Gemeinde wird von einer Asylunterkunft in dieser Grösse in jeglicher Form erdrückt.» Das ist einer der Kernsätze in der Petition, die eine Gruppe von Einwohnern Heiligenschwendis lanciert hat. Den Satz hätte Gemeindepräsident Christian Zwahlen (SVP) nicht treffender formulieren können. «In der Gemeinde gibt es viel Kummer, seit der Kanton uns mitgeteilt hat, ab Oktober im Kurhaus Haltenegg eine Asylunterkunft für 200 Flüchtlinge eröffnen zu wollen.»