Die Meistersaison von YB – Mit Abstand die Besten Ängste und Sehnsüchte, aber auch Hühnerhautmomente und Liebesbeweise – ein Rückblick auf den vierten YB-Titel in Serie anhand von 15 Zitaten. Philipp Rindlisbacher

Eine Saison voller Höhenflüge: YB kommt kaum aus dem Jubeln heraus. Der vierte Titel in Serie ist der verdiente Lohn. Foto: Christian Pfander

«Wir haben nicht einfach eine Münze geworfen.»

Es ist der Trainingsauftakt nach ultrakurzer Sommerpause. Christoph Spycher muss erklären, weshalb er Guillaume Hoarau nach 187 Spielen und 118 Toren nicht mehr bei YB haben will. Der Sportchef meint, der Entscheid sei ihm schwergefallen, es habe eine sehr gründliche Auslegeordnung gegeben. Und er sagt: «Ich hatte deswegen schlaflose Nächte.» (18.8.2020)

«Das ist eine grosse Enttäuschung.»

Nichts wirds mit der Champions League: In Dänemark scheitert YB klar. Nicht nur Silvan Hefti ist enttäuscht. Foto: Freshfocus

YB will nach den Sternen greifen – und langt daneben. So kurlig der Name des Gegners in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League ist, so kompliziert gestaltet sich das Geschehen auf dem Rasen. In der ersten Halbzeit schnuppern die Berner nahe am Führungstreffer, nach der Pause sind sie chancenlos und verlieren 0:3. Captain Fabian Lustenberger ist bedient und spricht von einem Rückschlag. (16.9.2020)