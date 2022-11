Frankfurts Oberbürgermeister – Mit 95 Prozent der Stimmen abgewählt Vorteilsannahme im Amt, sexistische Bemerkungen über Stewardessen und weitere peinliche Auftritte: Die Bürger haben genug vom SPD-Politiker Peter Feldmann.

Oktober 2022: Peter Feldmann muss sich vor dem Landgericht wegen Korruptionsvorwürfen verantworten. Foto: dpa/Keystone

Der umstrittene Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann ist bei einem Bürgerentscheid aus dem Amt gewählt worden. Das geht aus den vorläufigen Zwischenergebnissen der Abstimmung am Sonntag hervor, die die deutsche Wirtschaftsmetropole im Internet veröffentlichte.

Nach Auszählung fast aller Stimmbezirke votierten mehr als 95 Prozent für die Abwahl Feldmanns. Zugleich wurde die zweite Bedingung erfüllt, wonach mindestens 30 Prozent aller Stimmberechtigten für die Abwahl stimmen mussten. Das entspricht 152’455 Ja-Stimmen, kurz vor Ende der Auszählung lag diese Zahl bei mehr als 196’000. Gut eine halbe Million Bürger der europäischen Bankenhauptstadt waren aufgerufen, über die Zukunft des SPD-Politikers abzustimmen.

Feldmann gestand am Abend die Niederlage ein. Er habe festgestellt, dass das Quorum für seine Abwahl erreicht sei, sagte er. «Das heisst, dass ich damit dann am Freitag kein Oberbürgermeister mehr sein werde.» An diesem Tag soll das Endergebnis der Abstimmung offiziell festgestellt werden.

Der 64 Jahre alte SPD-Politiker steht schon länger unter Druck. Derzeit sitzt er wegen Korruptionsverdachts auf der Anklagebank des Frankfurter Landgerichts. Dabei geht es um seine engen Beziehungen zur Arbeiterwohlfahrt (Awo). Feldmann weist die Vorwürfe zurück. Zudem leistete er sich immer wieder Ausrutscher, etwa, als er im Rathaus den Europapokal von Eintracht Frankfurt an sich riss. Die Eintracht-Führung erklärte ihn daraufhin zur unerwünschten Person im Stadion.

Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann neben dem Pokal bei einer Rede. Foto: Keystone

Rücktrittsaufforderungen liess Feldmann verhallen, eine Abwahl durch die Stadtverordneten nahm er nicht an, deshalb waren nun die Bürgerinnen und Bürger gefragt.

Fast alle Parteien im Frankfurter Rathaus hatten Feldmanns Rücktritt gefordert, selbst seine eigene, die SPD. Vertreter aus dem linken Spektrum hatten allerdings betont, dass Feldmann einiges geleistet habe für die Stadt.

Mit rund 760’000 Einwohnern ist Frankfurt am Main die fünftgrösste Stadt in Deutschland. Sie ist Sitz der Europäischen Zentralbank (EZB), der Deutschen Bundesbank und der privaten deutschen Grossbanken. Sie ist auch eine wichtige Messestadt und beheimatet den grössten deutschen Verkehrsflughafen.

SDA

