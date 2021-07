Geldblog: Anlagetipps für Senioren – Mit 85 noch investieren? Es ist richtig, wenn man auch im Alter investiert und das Geld nicht einfach auf dem Konto liegen lässt. Was es bei der Anlagewahl zu beachten gilt. Martin Spieler

Klare Ziele, minimales Risiko: Auch für Senioren gibt es attraktive Anlagestrategien. Foto: Getty Images

Wir sind über 85 Jahre alt und verfügen bei unserer Hausbank ZKB über zwei Wertschriftendepots mit Firmen und Swisscanto-Fonds. Nun haben wir ein Darlehen von 150’000 Franken zurückbekommen. In welches Anlagevehikel sollen wir investieren? Sollen wir einen Teil auf dem Sparkonto stehen lassen? Leserfrage von A.S.

In einem ersten Schritt sollten Sie sich überlegen, welche Ziele Sie mit dem Geld verfolgen, das Sie nach der Darlehensrückzahlung nun zusätzlich investieren möchten. Hier stellt sich die Frage, ob Ihnen in erster Linie die Werterhaltung des Geldes am Herzen liegt oder ob es ihr Wunsch ist, dass Sie auf dem Geld einen schönen Ertrag erwirtschaften, damit Sie allenfalls Ihre Rente aufbessern können. Darüber hinaus sollte die künftige Anlage gut auf Ihre bestehenden zwei Depots und die darin enthaltenen Wertschriften abgestimmt werden. Ansonsten kann es passieren, dass Sie von den gleichen Aktien oder Fonds eine Vielzahl im Depot haben und so allenfalls ein Klumpenrisiko eingehen, das es möglichst zu vermeiden gilt. Ich würde eher in Wertschriften anlegen, die Sie nicht bereits auch schon im Depot halten. Denn je mehr Sie das investierte Geld diversifizieren können, desto eher können Sie Ihre Risiken reduzieren.