Von Kopf bis Fuss: Sexappeal älterer Frauen – Mit 56 fast hüllenlos auf dem «Vogue»-Cover Reife Frauen sind in unserer Gesellschaft unsichtbar. Daher tut uns das Statement von Model Paulina Porizkova gut. Silvia Aeschbach

Überzeugt mit einem schönen Körper und Humor: Das frühere tschechische Topmodel Paulina Porizkova. Foto: Instagram

Medial gesehen ist die Body-Positivity-Bewegung auf ihrem Höhepunkt: Im Fernsehen werben Frauen, die man noch vor wenigen Jahren als fett beschimpft hätte, für einen grossen Modeversandhändler. Der US-«Playboy» setzt mit Hayley Hasselhoff, der Tochter von David Hasselhoff, zum ersten Mal auf ein sogenanntes «Curvy Model» auf der Titelseite. Und die höchst erfolgreiche Sängerin Lizzo zeigt, dass sich üppige Kurven und ein grosses Selbstbewusstsein nicht zu widersprechen brauchen.

Auch wenn das Vorurteil, dass nur schlanke Frauen schön und erfolgreich sein können, langsam ins Wanken kommt, bedeutet dies noch lange nicht, dass es nicht noch andere Tabus gibt. Zum Beispiel jenes, dass reife Frauen am besten unsichtbar werden sollten, jedenfalls was ihre erotische Ausstrahlung und deren öffentliche Darstellung betrifft. Denn in unserer von Jugendwahn beherrschten Welt, hat diese scheinbar keinen Platz.