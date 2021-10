Strandhotel Iseltwald feiert – Mit 50 Jahren gibt es viel zu feiern Am 29. Oktober feiert das Strandhotel in Iseltwald das 50-Jahr-Jubiläum als Familienbetrieb Hornung-Hornberger. Hotelière Sonja Hornung blickt zuversichtlich in die Zukunft. Sibylle Hunziker

Das Strandhotel Iseltwald feiert das 50-Jahr-Jubiläum als Familienbetrieb Hornung-Hornberger. Foto: PD

Für Erna und Hansfried Hornberger waren das Strandhotel und Iseltwald die Liebe auf den ersten Blick, als sie 1971 einen eigenen Betrieb suchten. Sie kauften das grosse Haus neben der Schiffländte, renovierten die vier Geschosse etappenweise vom Keller bis zum Dach, erschlossen sie mit einem Lift, erweiterten das Restaurant mit einem Seegrill und lagerten Personal- und Hotelierswohnungen in Nachbarhäuser aus. So stehen im Hotel heute 23 komfortable Zimmer für Gäste zur Verfügung – zum Teil mit Seesicht aus allen Fenstern.

Ständige Erneuerung

Wie alt das Strandhotel ist, fand die Familie nie heraus. «Als meine Eltern vor 50 Jahren nach Iseltwald kamen, konnten sich nicht einmal die ältesten Iseltwalder an eine Zeit ohne den ‹Strand› erinnern», berichtet Sonja Hornung-Hornberger, die den Betrieb mit ihrem Mann Rainer in zweiter Generation führt. Schriftlich erwähnt wird das Hotel mit damals vier Gästezimmern 1892, als es von der Gemeinde und einer Bank an Ulrich Abegglen verkauft wurde.