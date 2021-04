Läufer Tesfamariam Solomon – Mit 44 will er die letzte Chance ergreifen Der Steffisburger Marathonläufer Tesfamariam Solomon will am Samstag in Belp die Olympia-Limite unterbieten. Dafür hat er nochmals viel investiert. Reto Pfister

Tesfamariam Solomon hat nochmals Grosses vor. Foto: zvg

Tesfamariam Solomon wollte nicht länger Soldat sein, nicht im Dienst des eritreischen Regimes töten. 2005 entschloss er sich zur Flucht. Zu Fuss legte er mehrere Hundert Kilometer zurück, kam im Nachbarland Sudan an. Über einen Lauffreund erhielt er die Chance, nach Europa zu fliegen. Über mehrere Stationen kam er schliesslich nach Steffisburg und fand im Berner Oberland seine neue Heimat. Die Einbürgerung zog sich länger als erwartet hin, 2019 erhielt er den Schweizer Pass.

Und er verfolgt ein grosses Ziel: die Teilnahme am Olympia-Marathon in Tokio. Am Samstag erhält er auf dem Belper Flughafengelände endlich die Möglichkeit, die 42,195 km wettkampfmässig zurückzulegen. Und die Limite von 2:11:30 Stunden zu unterbieten.