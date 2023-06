Stadttheater Langenthal – Mit 30’000 Franken weniger in die neue Saison Theaterleiter Ernst Jäggli nimmt die von der Politik verfügte Budgetkürzung nicht persönlich. Er freue sich, wenn im Haus das künstlerische Leben pulsiere. Stephan Künzi

Vorhang auf für die neue Saison: Ernst Jäggli, Leiter am Stadttheater Langenthal. Foto: Beat Mathys

Noch eine halbe Woche, dann ist klar, wie hoch die Steuern dieses Jahr in Langenthal ausfallen. Zwei Varianten des Budgets 2023 stehen bei der Abstimmung am Sonntag zur Wahl, eine mit und eine ohne Steuererhöhung – beiden gemeinsam ist die Kürzung beim Stadttheater. Das Bühnenhaus mit seinem Gesamthaushalt von 2,3 Millionen Franken muss nun mit 30’000 Franken weniger auskommen als geplant. So hat es eine bürgerliche Mehrheit im Stadtrat beschlossen.