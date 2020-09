Eishockey: MSL-Saisonstart – Mit 28 kann man zu alt sein Am Samstag startet die MSL in die Saison 2020/21. Die höchste Amateurspielklasse ist eine Liga, in der junge Spieler gefördert werden. Reto Pfister

Samuel Gerber (in Gelb, rechts) spielt nicht mehr für Wiki. Foto: Iris Andermatt

Am 8. September war ein emotionales Posting auf der Facebook-Seite des MSL-Clubs Wiki-Münsingen zu lesen. Samuel Gerber verabschiedete sich nach neun Jahren als Spieler der ersten Mannschaft; der Verteidiger war vom neuen Trainer Simon Born aus sportlichen Gründen ausgemustert worden. Erst 28-jährig, hat er keinen Platz mehr im Team der Aaretaler. Born, zuvor als Coach beim SCB-Nachwuchs tätig, war nach Wichtrach geholt worden, um die Mannschaft zu verjüngen. Mit Stefan Baumgartner, Martin Baltisberger, Cyril Kormann, Thomas Studer und Christian Reber sind fünf Führungsspieler des Teams 30-jährig oder älter. Gerber gehörte nicht zu ihnen, sondern war ein solider Spieler, der über den Kampfeswillen seinen Platz in der Mannschaft fand. Er spielt nun für Freimettigen in der 2. Liga.

«Ich hätte dem Team immer noch helfen können», sagt Gerber. Born war anderer Ansicht. «Ich habe bewusst Spielern aus dem eigenen Nachwuchs in der Vorbereitung die Chance gegeben, sich aufzudrängen», sagt der neue Headcoach der Aaretaler. «Es konnte für den einen oder anderen eng werden.» Der Entscheid bei Wiki-Münsingen widerspiegelt aber auch, dass die MSL als höchste Amateurspielklasse eine Bühne für jüngere Akteure sein soll.

Kaum über 30-Jährige

Spieler, die ihren 30. Geburtstag bereits gefeiert haben, findet man in den Kadern der Berner MSL-Teams ausser im Aaretal kaum. Bei Lyss sind es deren zwei (Bruno Blatter, Sascha Aeschlimann), bei Huttwil ebenfalls (Matthias Seematter, Lukas Mosimann), bei Thun sind die ältesten Spieler gar erst 29 Jahre alt. Dies liegt auch daran, dass der Aufwand in dieser Liga mit meist zwei Spielen und zwei Trainings pro Woche für Amateure sehr gross ist. Wer beruflich aufsteigt oder eine Familie gründet, kann diesen oft nicht mehr leisten.

Aber dies ist nicht der einzige Grund. «Wir wollen ganz klar junge Spieler fördern», sagt Alex Reymondin, der Sportchef des EHC Thun. «Dieser Weg ist für uns alternativlos.» Dazu hat Thun gar nicht die finanziellen Mittel, um Leistungsträger aus anderen Equipen zu verpflichten. Reymondin schliesst es jedoch aus, dass ein älteres Teammitglied wie Gerber aus dem Kader eliminiert werde. Thun arbeitet mit dem Erstligisten Unterseen-Interlaken zusammen; in letzter Zeit wechselten einige Spieler mittels B-Lizenz oder definitiv aufs Bödeli. «Oder die Spieler suchen von sich aus den Weg zu einem anderen Verein, wenn sie mit ihrer Rolle unzufrieden sind», sagt Reymondin. So geschehen etwa im Fall des ehemaligen Captains Pascal Zürcher, der als 28-Jähriger 2017 Thun in Richtung des Zweitligisten Mirchel verliess.

In Huttwil sind grössere finanzielle Mittel vorhanden als bei den drei anderen Berner MSL-Teams. Aber auch im Oberaargau setzt man auf junge Akteure. «Es werden noch einige Spieler mit B-Lizenz aus Langenthal und Langnau zu uns stossen», sagt Teammanager Max Dreier. Mit René Bruni (28) wurde ein Routinier verpflichtet. Dieser spielte zuletzt bei Düdingen, wo Dreier Assistenztrainer war. «Ihn habe ich quasi mitgenommen», sagt der neue sportliche Verantwortliche der Huttwiler. Ein solcher Transfer stelle aber eine Ausnahme dar. Lyss als vierter Berner MSL-Club hat ebenfalls ausschliesslich unter 25 Jahre alte Spieler neu verpflichtet. Die Seeländer richten sich in ihrer Transferstrategie stark Richtung Westschweiz oder in den Raum Basel aus, um der Konkurrenz im Kanton auszuweichen.

Auch wenn die Ausmusterung von Samuel Gerber ein Einzelfall ist: Mit 28 ist man in der MSL tatsächlich schon ziemlich alt.