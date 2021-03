Meine Reise: Roadtrip nach Indien – Mit 20 Kilo Birchermüesli durch den Nahen Osten Fredi Käser erzählt, wie er in den 60ern mit einem Freund durch 14 Länder bis nach Indien gefahren ist. Im Gepäck: typisch schweizerische Verpflegung und grenzenlose Zuversicht. Melissa Burkhard

Erinnerungsfoto mit der jordanischen Wüstenpolizei: Die Freunde Fredi Käser (links) und Peter Oppliger nahmen auf ihrer Reise nach Indien 25’000 Kilometer unter die Räder. Fotos: Beat Mathys

Im Jahr 1965 war ich 25 Jahre alt und arbeitete in der Drogerie meines Vaters in Kirchberg. Da fragte mich mein guter Freund, ob ich ihn auf ein Abenteuer begleiten wolle. Peter Oppliger und seine Frau hatten eine dreimonatige Autoreise nach Indien und zurück geplant. Alles war vorbereitet, doch da wurde Peters Frau schwanger und konnte die Reise nicht antreten. «Wenn du Fredi mitnimmst, dann lasse ich dich gehen», soll sie zu ihm gesagt haben. Sie vertraute mir wohl. Und so bat ich meinen Vater um Urlaub und machte mich im März 1965 mit Peter auf die Reise.