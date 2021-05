Schweizer Radprofi Matteo Badilatti – Mit 20 hatte er noch kein Rennvelo – jetzt fährt er den Giro Eigentlich hätte aus dem Bündner ein Unternehmensberater werden sollen. Während des Studiums entdeckte er das Velofahren. Er fuhr lange ohne Lohn, ist nun aber Profi. Philipp Rindlisbacher

Vollgas mit Verspätung: Matteo Badilatti ist 28 – und doch einer der Unerfahrenen im Fahrerfeld. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Matteo Badilatti sass bei den Grosseltern in der Stube. Im Fernseher lief der Giro d’Italia, stundenlang. Dem Buben war langweilig, er schlich sich raus. Die Pedaleure faszinierten ihn nicht.

Ab Samstag gehört der 28-Jährige selbst zum Peloton, das in Turin losfährt, runter nach Apulien und wieder hinauf nach Mailand, viele Berge hoch, steilste Hänge hinab. Dass er in den nächsten drei Wochen Seite an Seite mit den Besten Hunderte von Kilometern abspulen wird, ist verblüffend und entbehrt eigentlich jeder Logik. Denn: Als Junior fiel Badilatti keinem Talentspäher auf. Wie denn auch? Er fuhr gar keine Rennen.