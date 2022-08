Camille Balanche an der Mountainbike-WM – Mit 18 Schrauben in der Schulter am Start Für eine WM-Medaille hat es für die Downhillerin Camille Balanche in Les Gets knapp nicht gereicht. Trotzdem ist der vierte Platz der Westschweizerin eine kleine Sensation. Pia Wertheimer

Die Westschweizerin Camille Balanche hat einen mentalen Kraftakt vollbracht. Foto: Maxime Schmid (Keystone)

Das letzte Video, das Camille Balanche mit ihren Followern auf Instagram teilt, versieht sie mit dem Hashtag «Nichts zu verlieren». Ganz so simpel war es dann aber doch nicht: Im Ziel der Downhill-Weltmeisterschaft im französischen Les Gets klingt die Westschweizerin so, als hätte sie gerade sehr viel verloren: «Mein Ziel war ganz klar die Bronzemedaille», sagt sie, die eben noch im Gras kniete und um Fassung rang. Nicht einmal eine Sekunde trennt sie von diesem Edelmetall. Sie, die in dieser Saison von Anfang an den Weltcup dominiert, wird undankbare Vierte – und schafft damit trotzdem eine Sensation.