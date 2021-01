Die Besseresser – Mit 17 Punkten ins neue Jahr Für Silvester holten die BZ-Testesser bei Markus Arnold, dem besten Koch in der Stadt Bern, einen Viergänger ab. Fazit: erstaunlich preiswert, wahnsinnig gut. Die Besseresser

Alles da für vier Gänge: Die Zutaten liegen in Schächtelchen, Töpfchen und Beuteln auf dem Küchentisch. Fotos: Die Besseresser

Es hat sich im vergangenen Jahr auch bei gehobenen Restaurants etabliert: Könnt ihr nicht zu uns kommen, beliefern wir euch halt daheim mit unseren Speisen. Markus Arnold, Gastgeber in der Berner Steinhalle und mit 17 «Gault Millau»-Punkten höchstdekorierter Koch der Bundesstadt, tüftelt ebenfalls ständig neue Angebote aus, die transportiert und zu Hause angerichtet werden können. Zu seinem Burger gibts eine Videoanleitung, sein Rinds-Short-Rib schmort er so lange, dass es im Vakuumbeutel bloss noch in heissem Wasser aufgewärmt werden muss, und sonntags liefert er Brunchs.