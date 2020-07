Polizeikontrolle in Langenthal – Mit 144 statt 80 km/h Und da war der Führerausweis weg: Ein Motorradlenker war auf der St.-Urban-Strasse deutlich zu schnell unterwegs.

Auf der St.-Urban-Strasse wurde am Donnerstag ein Töfffahrer angehalten. Foto: Olaf Nörrenberg

Die Kantonspolizei Bern hat am Donnerstagmorgen auf der St.-Urban-Strasse in Langenthal eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Gegen 10 Uhr wurde dabei ein in Richtung Langenthal fahrender Motorradfahrer, nach Abzug der gesetzlichen Toleranz, mit 144 km/h anstatt der auf dem Streckenabschnitt erlaubten 80 km/h gemessen.

Der 36-jährige Lenker habe unmittelbar darauf durch eine Patrouille zur Kontrolle angehalten werden können, teilt die Kapo mit. Er wurde für weitere Abklärungen auf die Polizeiwache gebracht. Der Führerausweis wurde eingezogen, das Motorrad zuhanden der Untersuchungsbehörde sichergestellt. Der Mann wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen.

( swl )