Zeugen gesucht – Mit 116 km/h durch Rümligen - Raser flieht Ein Lenker oder ein Lenkerin raste mit 116 km/h durch Rümligen. Statt anzuhalten überfuhr er oder sie beinahe eine Polizistin.

Am vergangenen Freitag führte die Kantonspolizei Bern in Rümligen eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Kurz nach 19.30 Uhr fuhr ein Auto mit massiv überhöhter Geschwindigkeit auf der Riggisbergstrasse in Richtung Riggisberg. Das Auto wurde, nach Abzug der gesetzlichen Toleranz, mit 116 km/h gemessen. Auf dem Strassenabschnitt sind maximal 50 km/h erlaubt. Die festgestellte Überschreitung fällt unter die gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte.

Eine Polizistin wollte das Auto für eine Kontrolle anhalten. Der Fahrzeuglenker oder die Fahrzeuglenkerin leistete der Aufforderung anzuhalten keine Folge und setzte die Fahrt fort. Die Polizistin musste sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen.

Beim Auto handelt es sich um einen weissen VW Kombi mit Berner Kontrollschildern. Im Zuge der bisherigen Ermittlungen konnte der Lenker oder die Lenkerin noch nicht angehalten werden. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. Personen, die Angaben zum Fahrzeug und dessen Lenkerin oder Lenker machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031’342’81’31 zu melden.

tag/pd