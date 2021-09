Ein Sommer für Stechmücken – Mistviecher? Mitnichten! Viel Regen, viel stehendes Wasser: Der Sommer war ideal für Mücken. Auch wenn die Blutsauger nerven – für unser Ökosystem sind sie unverzichtbar. Sheila Matti

Die Gemeine Hausmücke ist jene Art, die in der Schweiz am häufigsten vorkommt. Und diesen Sommer sogar noch häufiger. Foto: imago

Bssss – und zack! Schon wieder ein Mückenstich! Die Handfläche knallt wütend gegen die Wade, eine dünne Blutspur bleibt zurück. Nicht lange, und das Jucken beginnt. Der gemütliche Abend am See wird zur Tortur.

Diesen Sommer schwirrten aussergewöhnlich viele Stechmücken durch die Luft. Das feuchte Wetter bot ideale Bedingungen für die nervigen Zweiflügler. Eine Menge Regen fiel, es bildeten sich Pfützen und Tümpel – lauter stehende Gewässer, die den Mücken als Brutstätten dienten.

Wobei, so präzisiert der Mückenforscher Alexander Mathis: «Die regionalen Unterschiede sind gross.» Wer in der Stadt oder am Hang wohne, der habe wenig von den vielen Mücken gemerkt. Beim Spaziergang an der Aare oder beim Pilzlen in flachen Wäldern sei man hingegen regelrecht zerstochen worden.