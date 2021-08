«G&G – Gesichter & Geschichten» – Mister Berns Liebe zur Aare Zum Fernsehen wollte er schon immer. Nun hat Sandro Sabatini für das Schweizer Fernsehen eine Aare-Serie gedreht. Wir waren mit ihm in Bremgarten unterwegs. Martin Burkhalter

Für eine « Gesichter & Geschichten » -Serie bereist Sandro Sabatini den Sommer über die Aare vom Unteraargletscher bis nach Koblenz. Adrian Moser

Sandro «Saba» Sabatini hat Fieberblasen an den Lippen. Das sei der Stress, sagt er. Der Mister Bern von 2009 steht unter dem Dach in einem Häuschen an der Aare. Es ist heiss und sonnig, er trägt kein T-Shirt. Kurz vorher ist er mit einem Kajak hier angekommen.

Der Druck, die Unsicherheit: verständlich. Sein erstes eigenes längeres Filmprojekt ist ja auch ambitioniert. Es heisst «Aarekind» und ist eine Annäherung an die Aare, eine Art Liebeserklärung an diesen Fluss, an dem Sandro Sabatini aufgewachsen ist.

Für eine Sommerserie für das Gesellschaftsmagazin «G&G – Gesichter & Geschichten» (früher «Glanz & Gloria») bereist er die Aare vom Unteraargletscher bis nach Koblenz. Auf zehn Etappen trifft er sich den Sommer über mit verschiedenen Protagonisten, die wie er einen starken Bezug zur Aare haben, will mit ihnen schwärmen.