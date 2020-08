Willkommen!

Hallo und herzlich willkommen zu einem regnerischen Fussball-Abend. Die letzte wichtige Entscheidung in der Super League steht an: Wer muss in die Barrage? Der FC Thun hat es heute Abend im Letzigrund in den eigenen Füssen. Der FC Zürich hofft indes auf einen positiven Saisonabschluss.

Der Ball in Zürich rollt um 20:30 Uhr.