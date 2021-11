Alzheimerpräparat Aduhelm – Miserabler Start für das Schweizer Medikament Geringe Verkaufszahlen, voraussichtlich keine Zulassung in der EU: Für die US-Firma Biogen und die Schweizer Lizenzgeberin Neurimmune sieht es nicht gut aus. Patientinnen und Patienten könnten dennoch profitieren. Anke Fossgreen

Noch ist nicht gezeigt, ob die Betroffenen deutlich vom neuen Alzheimer-Medikament Aduhelm profitieren. Foto: Getty Images

Der Jubel war laut und die Hoffnungen gross, als das neue Alzheimermedikament Aduhelm von der Firma Biogen am 7. Juni in den USA zugelassen wurde. Es ist das erste Medikament, das auf krankhafte Ablagerungen im Gehirn zielt, die als mögliche Ursache der Demenz gelten. Der Börsenkurs von Biogen schnellte in die Höhe.

Allerdings gab es von Anfang an auch heftige Kritik. In den USA hat das umstrittene Zulassungsverfahren das Lager der Alzheimerforscherinnen und -forscher in Befürworter und Gegner gespalten. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Medikament genehmigt, obwohl sich ein Beratungsgremium dagegen aussprach. Die FDA hat zudem ein ungewöhnliches beschleunigtes Verfahren angewendet. Diesen Prozess und ob es dabei zur unerlaubten Einflussnahme von der Herstellerfirma Biogen gekommen ist, untersuchen derzeit zwei Ausschüsse des US-Kongresses.