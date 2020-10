Gemeinde Ringgenberg – Minus im Gemeindebudget 2021 Der Ringgenberger Gemeinderat geht von einem kleineren Steuerertrag und einem geringeren Finanzausgleich aus. Deshalb budgetiert er ein Defizit von 632’500 Franken.

Das Budget 2021 der Gemeinde Ringgenberg rechnet mit einem Minus. Foto: Bruno Petroni

Das Budget 2021 der Gemeinde Ringgenberg weist ein Defizit von 632’500 Franken im Gesamthaushalt (inklusive Spezialfinanzierungen) aus. Laut einer Mitteilung des Gemeinderates ist im allgemeinen Haushalt ein Aufwandüberschuss von 451’400 Franken budgetiert. Dem Ertrag von rund 11,42 Millionen Franken steht ein Aufwand von rund 12,06 Millionen Franken gegenüber. «Ein wesentlicher Faktor, der zum Aufwandüberschuss führt, sind die Auswirkungen von Covid-19 bei den Steuern und ein geringerer Zuschuss aus dem Finanzausgleich.»

Trotz Mehraufwand wird der Steuersatz in Ringgenberg im kommenden Jahr nicht erhöht und bleibt unverändert bei 1,80 Einheiten. Für die Nettoinvestitionen sind rund 2,7 Millionen Franken veranschlagt. Investitionen fallen laut Gemeinderat insbesondere in den Aufgabenbereichen Bildung, Verkehr, Umweltschutz und Raumordnung sowie Volkswirtschaft an.

pd