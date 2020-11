Skaten in Grindelwald – Miniramp in der Gletscherschlucht ist in Betrieb Dank freiwilligem Engagement und der finanziellen Unterstützung der Bevölkerung sowie der Jugendarbeit Lütschinentäler steht bei der Gletscherschlucht eine Miniramp für Skater.

Seit dem Sommer ist beim Restaurant Gletscherschlucht eine Miniramp in Betrieb. Foto: PD/Chilli Pictures

Obwohl die Idee schon lange im Kopf herumschwirrte, fand die Umsetzung des Projekts Miniramp sehr spontan diesen Sommer statt. Das schreibt die Jugendarbeit Lütschinentäler in einer Mitteilung zur Inbetriebnahme der Miniramp am Eingang der Gletscherschlucht beim gleichnamigen Gasthaus in Grindelwald. Innerhalb von nur zwei Wochen entwickelte der 27-jährige Max Buri, Initiator des Projekts, zusammen mit dem Bruder seiner Freundin den Plan für die Miniramp und organisierte die Materialien.

Breite Unterstützung

Um eine möglichst schnelle Umsetzung zu ermöglichen, wurden die Kosten für die Realisierung dieses Projektes vorausfinanziert. Zu Beginn ging Buri von einem Budget von nicht mehr als 1000 Franken aus. Da die Ramp jedoch ein paar Jahre aushalten sollte, war es dem Projektteam wichtig, nur die besten Materialien zu verwenden. Die Kosten stiegen so auf insgesamt 5000 Franken. Zahlreiche Leute aus der Bevölkerung unterstützten das Projekt mit einer Spende. Zusätzlich konnte durch die Spende der Jugendarbeit Lütschinentäler mehr als die Hälfte der Kosten gedeckt werden.

Weitere Pläne für den Winter

Projekte hat Buri noch viele im Kopf. Für diesen Winter ist der Bau eines kleinen Parks für Snowboarder und Skifahrer auf Bodmi geplant. Des Weiteren setzt sich die Gemeinde Grindelwald gemäss der Miteilung gemeinsam mit der Jugendarbeit Lütschinentäler und weiteren engagierten Leuten wie Max Buri für eine grosszügige Roll- und Begegnungszone in der Gletscherschlucht Das Projekt wurde zur Überprüfung an den Kanton übergeben. Eine Antwort ist noch ausstehend.

pd/maz