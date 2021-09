Zum Semesterbeginn – Mini-Demo vor Uni Bern gegen Zertifikatspflicht Am frühen Montagmorgen versammelten sich knapp 30 Massnahmengegner vor dem Hauptgebäude der Uni Bern, um gegen die Einführung der Zertifikatspflicht zu demonstrieren.

Knapp dreissig Menschen hatten sich am Montagmorgen gegen 8 Uhr vor dem Hauptgebäude der Universität Bern versammelt. Laut einem Reporter vor Ort waren die Studentinnen und Studenten jedoch deutlich in der Unterzahl.

Vielmehr seien es Massnahmenkritikerinnen und -kritiker gewesen, die zum Teil auch an den anderen Kundgebungen in Bern in den letzten zwei Wochen anzutreffen gewesen waren. Die Polizei war mit rund sechs Einsatzkräften und einem Kastenwagen vor Ort. Nach 9 Uhr löste sich die Demonstration bereits wieder auf.

Proteste in der ganzen Schweiz

Auch in andere Schweizer Grossstädten gab es am Montagmorgen Proteste. Bis zu 150 Studierende waren es, die sich in Zürich versammelt hatten, um gegen die Zertifikatspflicht an Hochschulen zu demonstrieren. Auch in Basel gab es Proteste. Die Kundgebungen blieben laut Medienberichten friedlich.

Wie 20 Minuten schreibt, hätten in Luzern einige Demonstrierende versucht, in die Uni Luzern einzudringen. Die Polizei sei jedoch eingeschritten.

Bereits vierte Demo in Bern

Aufgerufen zu den Protesten hatte die Organisation Mass-voll in den sozialen Medien. Mit einem schweizweiten Studentenaufstand vor Schulen und Unis sollen sich sich Studis und Schülerinnen und Schülern gegen die Einführung der Zertifikatspflicht wehren. Heute Montag ist in der ganzen Schweiz Semesterbeginn.

Seit der Bekanntgabe des Bundesrates dieser neuer Massnahme am 8. September ist dies bereits der vierte Proteste in Bern. Den bisherigen Höhepunkt erreichten die Aufstände am vergangenen Donnerstag, als die Situation vor dem Bundeshaus zwischen gewaltbereiten Demonstranten und der Polize eskalierte. Es flogen Flaschen und Feuerwerkskörper gegen das Regierungsgebäude und einige Demonstranten machten sich am Schutzzaun zu schaffen.

