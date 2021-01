Mut, Stolz und Leidenschaft – Minerva verlangte Benfica Lissabon alles ab Futsal Minerva zeigte im Sechzehntefinal der Uefa Futsal Champions League gegen Benfica Lissabon eine starke Leistung und hielt gegen das Weltklasseteam gut mit, schied aber dennoch aus. Adrian Lüpold

Minervas Yves Mezger (links) und Fabio Aguiar sind gegen einen Ballzauberer von Benfica mit Abwehrarbeit beschäftigt. Foto: Futsal Minerva

Schon beim Einspielen in der Weissensteinhalle blitzten die aussergewöhnlichen technischen Fähigkeiten auf: Die Futsalprofis von Benfica Lissabon zeigten ihre ganze Klasse, jonglierten und tricksten im Vorfeld des Sechzehntelfinals in der Uefa Futsal Champions League gegen Futsal Minerva mit viel Raffinesse.

Jene spielerische Leichtigkeit brachte Benfica dann auch sofort aufs Parkett. Nach 21 Sekunden hatten sich die Portugiesen bereits eine erstes Mal durch die Abwehr der Einheimischen gezaubert, Minerva-Goalie Nuno Chino vereitelte indes mit einem tollen Reflex einen Treffer.

Rassiger Beginn

Doch auch die Stadtberner zeigten Biss, versteckten sich keineswegs vor dem turmhohen Favoriten: Nach 70 Sekunden tauchte Evangelos Marcoyannakis nach einem herrlichen Zuspiel von Yves Mezger alleine vor Benficas Tor auf, scheiterte jedoch bei seinem Abschlussversuch. Das Spiel bot schon in der Startphase viel Rasse und Klasse, wobei Benfica nach der Grosschance von Marcoyannaki das Zepter wieder resolut an sich riss.

Die Minerva-Akteure kämpften indes wie die Löwen. Sie grätschen, verteidigten geschickt, warfen sich in Schüsse und hatten mit Goalie China einen fantastischen Rückhalt, der allein in den ersten vier Minuten sechs Schüsse der Portugiesen parierte. Doch in der 5. Minute half auch das grosse Kämpferherz der Stadtberner nichts mehr: Benficas Brasilianer Guilherme Arthur setzte zu einem Dribbling an, vernaschte mit einer Finte einen Minerva-Verteidiger und besorgte das 1:0 für die Gäste aus Südeuropa.

Minerva nimmt Risiko

«Wir müssen ein gewisses Risiko nehmen, wenn wir sie überraschen wollen», hatte Captain Yves Mezger im Vorfeld des «Spiel des Lebens» für die Berner gesagt. Und tatsächlich agierte Minerva nach dem 0:1-Rückstand mutig und brachte Benfica in Verlegenheit. Oft operierte Minerva dabei mit einem «fliegenden Torhüter». Mit dem zusätzlichen Feldspieler mehr, gelang es geduldig aufspielenden Minerva-Akteuren immer wieder, die Gäste über einen längeren Zeitraum in deren Platzhälfte einzuschnüren.

Das Team von Coach Pedro Santos überzeugte im ersten Ernstkampf seit anfangs Oktober 2020 und betrieb beste Werbung für Futsal in der Schweiz. Beeindruckend, wie sie den Sieger der Champions League aus dem Jahr 2010 alles abverlangten. Allerdings bestachen die Lissaboner in der Abwehr auch mit Cleverness und geschicktem Stellungsspiel, so dass Minerva trotz deutlich mehr Ballbesitz als in der Startphase nur wenig zwingende Torchancen herausspielte.

Bitter für Minerva: Eine Minute vor der Pause erhöhten die Portugiesen wie aus dem Nichts auf 2:0 – wieder traf der Brasilianer Arthur, der eine Unachtsamkeit ausnutze und die Berner um die Früchte ihrer guten Leistung in der ersten Halbzeit brachte. «Dass sie eine unglaubliche individuelle Klasse haben, konnte man gut sehen. Solche Topspieler bestrafen dann halt den kleinsten Fehler», sagte Captain Mezger nach dem Spiel.

Hochverdientes Ehrentor

Auch in der zweiten Halbzeit agierte Minerva bei Ballbesitz vorwiegend mit einem zusätzlichen Spieler und versuchte das Wunder noch irgendwie zu erzwingen. Die Bernern rannten an und kämpften beherzt, je länger die Partie dauerte, desto mehr schwanden aber auch die Kräfte und die fehlende Spielpraxis der letzten Monate machte sich bemerkbar. Zudem agierte Benfica extrem abgezockt und nutzte seine wenigen Chancen mit zwei weiteren Toren zum 4:0.

Immerhin belohnte sich Minerva mit dem hochverdienten Ehrentor für den couragierten Auftritt: Captain Mezger setzte zu einem Weitschuss an, den Fabio Aguiar zum 1:4 in die Maschen lenkte, bevor Benfica kurz vor Schluss noch das 5:1 zum Endstand buchte

«Mut, Stolz und Leidenschaft» lautet das Motto von Futsal Minerva. Attribute, welche die Stadtberner in ihrem ersten Sechzehntelfinal in der Champions League trotz der Niederlage grandios auf den Platz brachten. Sie verlangten einem der Anwärter auf den Sieg in der Königsklasse alles ab und zeigten, dass sie sich auf dem richtigen Weg befinden.

«Ich denke, dass wir uns den Respekt vor diesem starken Gegner verdient haben», sagte Minervas Fabio Santona, derweil Captain Mezger meinte: «Viel hat heute nicht gefehlt. Nun müssen wir aus unseren Fehlern für die Zukunft lernen.»