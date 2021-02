Urnenabstimmung Fraubrunnen – Mindestens drei Schulhäuser stehen vor dem Aus Nach Jahren der Planung entscheidet das Stimmvolk darüber, wo in der Gemeinde in Zukunft noch unterrichtet wird. Es geht auch um viel Geld. Hans Ulrich Schaad

Das Schulhaus Etzelkofen wurde bereits vor dreieinhalb Jahren geschlossen. Aktuell wird hier eine Kindergartenklasse aus Grafenried unterrichtet. Foto: Beat Mathys

Es ist ein heisses Eisen, über das die Stimmberechtigten von Fraubrunnen am 7. März abstimmen. Hinter dem Begriff Schulraumplanung steht ein Projekt, das vor rund sechs Jahren gestartet wurde, für rote Köpfe gesorgt hat, zeitweise ins Stocken geraten ist und die Finanzen der Gemeinde in der Zukunft stark strapazieren wird. An welchen Standorten sollen die Kinder vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse in Zukunft unterrichtet werden?

Das Stimmvolk kann aus zwei Varianten sowie einem damit verbundenen Kredit von 2,1 Millionen Franken für einen Projektwettbewerb und die Ausarbeitung eines Bauprojekts auswählen. Der Gemeinderat und die Kommission Bildung empfehlen das Szenario mit den beiden Schulstandorten Fraubrunnen und Grafenried, aus pädagogischen und finanziellen Gründen. Zur Auswahl steht auch die Variante drei Standorte mit einem zusätzlichen Schulhaus in Limpach. Nicht mehr in Betracht gezogen wird der Status quo mit sechs Standorten.