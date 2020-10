Kantersieg für Thun II – Mindestens der Thuner Nachwuchs bleibt auf Kurs Die U-21-Equipe des FC Thun wahrte in der 2. Liga interregional mit einem 7:3-Heimsieg gegen Köniz II seine Chancen im Kampf um Gruppensieg und Aufstieg. Ueli Moser

Captain Tim Frey steuerte zwei Treffer zum 7:3-Kantersieg von Thun II gegen Köniz II bei. Foto: Markus Grunder

Für den finanziell ohnehin noch nie auf Rosen gebetteten FC Thun kam es dieses Jahr knüppeldick. Zuerst sorgte die Corona-Krise für einen mit vielen Unwägbarkeiten verbundenen Stillstand, und dann folgte der bittere Abstieg des Fanionteams aus der Super League. Nachwuchschef Jürg Frey ist sich deshalb bewusst, dass das darauffolgende Bekenntnis des Clubs, die Talentförderung im bisherigen Rahmen weiterzuführen, alles andere als selbstverständlich war und ist.

Der FCT betreibt demnach weiterhin eines von bloss 14 nationalen Spitzenfussball-Nachwuchszentren und mischt trotz deutlich geringeren Ressourcen als die Konkurrenz zumindest in diesem Bereich weiterhin bei den ganz Grossen mit. Das Berner Oberländer Nachwuchsprojekt rekrutiert seine Talente aus 25 regionalen Clubs. In einer ersten Phase erfolgt eine Sichtung der 12- bis 14-Jährigen noch bei ihren Stammvereinen. Danach können jeweils stets an die 100 junge Fussballer in Thun unter professionellen Bedingungen ihren Traum von einer grossen Karriere leben – auch wenn, so Frey, letztlich im Schnitt pro Jahrgang bloss ein Akteur den Schritt zu den Profis schafft.

Gute Voraussetzungen

Gerade hierfür sind die Voraussetzungen im Oberland besonders gut, wird doch jeweils den Talentiertesten mit der Aufnahme ins Kader des Fanionteams für ein Jahr die Absolvierung einer Art «Profi-Praktikum» ermöglicht. Auf diese Saison hin haben Noël Wetz und Joel Fuhrer – die aber am Samstag trotzdem beide in der U-21 zum Einsatz kamen – diesen Schritt geschafft, während Uros Vasic und Ersatztorhüter Nino Ziswiler, zwei ihrer Vorgänger, mittlerweile definitiv dem Kader der ersten Mannschaft angehören.

In Thun möchte man die Perspektiven der Jungen für den Wechsel zu den Profis zudem mit der Rückkehr des Nachwuchsteams in die 1. Liga verbessern. Zumindest diesbezüglich ist man nach den ersten sieben Partien trotz zwei nicht zwingenden Remis mit 17 Punkten bislang auf Kurs. Das Team von Gian-Luca Privitelli unterstrich jedenfalls am Samstag mit dem erwarteten Heimsieg gegen die zweite Mannschaft von Köniz seine Ambitionen mit einem Kantersieg.

Bewährungsproben kommen

Auf dem Weg zum «Eishockey-Resultat»von 7:3 bereiteten die jungen Thuner ihrem Trainer aber nicht nur eitel Freude. In der beidseits ohne Rücksicht auf Verluste offensiv geführten Partie mit insgesamt zehn Toren, leistete sich nämlich auch das spielerisch und körperlich überlegene Heimteam des Öftern haarsträubende Fehler, was den bis zuletzt aufopfernd kämpfenden Gegner lange auf eine Überraschung hoffen liess. Letztlich war der Sieg der Berner Oberänder aber hoch verdient – für die im Übrigen für einmal nicht die bisherigen Topskorer die wichtigen Treffer erzielten, sondern die jeweils gleich zweimal erfolgreichen Tim Frey und Daniel Dos Santos.

Die wirklichen Bewährungsproben für die Thuner U-21 folgen aber an den beiden nächsten Wochenenden. Zuerst steht das Gastspiel beim Tabellenvierten Liestal auf dem Programm, und danach wird die Spitzenmannschaft Ajoie-Monterri in der Stockhorn Arena aufkreuzen.