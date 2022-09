Kanton Bern droht Defizit – Millionensegen verpufft – jetzt fehlt plötzlich Geld Fest rechnete der Kanton Bern mit der Gewinnausschüttung der Nationalbank. Doch diese dürfte ausbleiben. Kommt ein Sparpaket? Carlo Senn

Der Nationalbank droht ein Millionenverlust, was auch direkte Auswirkungen auf den Kanton Bern hat. Foto: Keystone

Diesen Sommer schien es so, als wären die bernischen Finanzen wieder im Lot. Insbesondere dank der Millionen-Ausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB), die in den letzten Jahren sprudelten, hätte in den nächsten Jahren ein Schuldenabbau und sogar eine Steuersenkung drinliegen sollen.