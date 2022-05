137 Millionen Franken gehortet – Millionen-Spenden für Forschung bleiben jahrzehntelang ungenutzt Der Schweizerische Nationalfonds hortet zweckbestimmte Erbschaften und Spenden im Wert von 137 Millionen Franken. Die Forschung bekam davon in den letzten 15 Jahren praktisch nichts. Markus Häfliger

Illustration: Felix Schaad

Ihr Leben waren die Nagetiere und die Studierenden. Die Nagetiere erforschte Carmen Poltera (Name geändert) im Labor einer Schweizer Hochschule. Die Studierenden betreute sie bis zu ihrer Emeritierung als Professorin. Vor einigen Jahren starb Poltera. Und weil sie keine Nachkommen hatte, hinterliess die Forscherin dem Schweizerischen Nationalfonds (SNF) über 4 Millionen Franken.

Mit ihrem Vermögen, so hatte Carmen Poltera vor ihrem Tod bestimmt, soll der SNF weitere Forschung in ihrem einstigen Wirkungsgebiet ermöglichen.

Carmen Poltera ist kein Einzelfall. Immer wieder hinterlassen Menschen dem SNF grosse Summen für die Forschung. Total 15 solche Erbschaften und Spenden hat der SNF in seinen Kassen, was ausserhalb des SNF aber praktisch niemand weiss. Die Gelder sind eine Art geheime Notreserve für die Forschung. Ihr heutiger Wert: fast 137 Millionen Franken. Tendenz: rasch steigend.

Das Vermögen wächst und wächst

«Oft erfolgen die Spenden aus einer persönlichen Betroffenheit heraus», erklärt der Nationalfonds. Manche Spenderinnen waren einst selber in der Forschung tätig – so wie Carmen Poltera. Andere starben an Krebs – und hofften, dass ihr Vermögen nach ihrem Tod die Krebsforschung weiterbringen möge.

Doch in den letzten Jahren kam bei den Forscherinnen und Forschern wenig bis nichts von diesem Geldsegen an. In 12 der letzten 15 Jahre schüttete der SNF keinen einzigen Franken an die Wissenschaft aus.

Die Folge dieser Sparsamkeit ist, dass das Gesamtvermögen immer grösser wird. 2010 betrug es noch 55 Millionen Franken, heute sind es bereits 137 Millionen. Für den Wertzuwachs verantwortlich sind einerseits Vermögenserträge und Kursgewinne – allein sie machen mehrere Millionen Franken pro Jahr aus. Andererseits bekam der SNF in diesen Jahren auch neue Zuwendungen.

Das grösste je eingegangene Legat ist jenes von H. (Name der Redaktion bekannt). Der SNF bekam es 1982, damals hatte es einen Wert von rund 35 Millionen Franken. Bestimmt ist es exklusiv für die Krebsforschung. Zwar finanzierte der SNF daraus vor Jahren tatsächlich einige Forschungsprojekte.

Doch der Vermögenszuwachs hat diese Ausgaben längst überkompensiert: Heute liegen in der Erbschaft H. über 73 Millionen. Die letzte Investition in die Forschung erfolgte vor einer halben Generation, im Jahr 2006.

Eine Sonderspende für Covid-19

In den letzten 15 Jahren leistete der Fonds aus all diesen privaten Spenden nur zweimal grössere Zuschüsse: 1,23 Millionen im Jahr 2020 und 661’000 Franken im Jahr 2021. Dieses Geld stammte aus einer Sonderspende für die Erforschung von Covid-19, die vom SNF auch zeitnah investiert wurde.

Doch warum zahlt der SNF aus all den übrigen Fonds kein Geld aus?

Unter SVP-Führung Infos einblenden Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) ist die wichtigste Schweizer Institution zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Er wurde im Jahr 1952 als privatrechtliche Stiftung gegründet und wird vom Bund mit rund 1,1 Milliarden Franken pro Jahr finanziert. Aufgabe des SNF ist es, die staatlichen Gelder an die Schweizer Wissenschaft zu verteilen, indem er die besten Forschungsgesuche auswählt. Der Stiftungsratspräsident des SNF ist seit 2020 der frühere SVP-Nationalrat Jürg Stahl. (hä)

Es gebe «gute Gründe, die Erbschaften und Spenden zurückhaltend und vorausschauend einzusetzen», sagt SNF-Direktorin Angelika Kalt. Denn die Erblasser und Spenderinnen würden darauf vertrauen, dass der SNF mit ihrem Geld nur «herausragende Projekte» fördere.

Ganz generell legt der SNF Wert darauf, seine Fördermittel nicht mit der Giesskanne zu verteilen, sondern «kompetitiv» an die besten Projekte zu vergeben. In den letzten Jahren, so argumentiert Kalt, habe man sämtliche förderungswürdigen Projekte (die dem Spenderwillen entsprochen hätten) mit Bundesgeldern finanzieren können. Der SNF bekommt vom Bund jährlich gut 1,1 Milliarden Franken. Der zusätzliche Einsatz der privaten Spenden sei vor diesem Hintergrund schlicht «nicht gerechtfertigt» gewesen, so Kalt.

Die SNF-Direktorin betont, dass es Zeiten gab, in denen der SNF mehr private Gelder ausschüttete. So habe man zwischen 2000 und 2006 rund 17 Millionen Spendengelder in die Forschung geleitet.

Zu wenig gute Forschungsprojekte?

Die privaten Spenden, so Kalt, dürften aber nur für Forschungsbereiche eingesetzt werden, die dem Spenderwillen entsprächen. Die Erblasser definieren den Verwendungszweck teilweise sehr eng. So schränkte Carmen Poltera sogar ein, in welchen Kantonen ihr Vermögen investiert werden darf. Mit Abstand am meisten Spenden sind für die Krebsforschung bestimmt. Doch gerade dort gebe es auch viel Forschung durch die Pharmafirmen. Zudem müssten die privaten Gelder «einen Mehrwert» zur öffentlichen Förderung bieten, sagt Kalt.

Faktisch sagt der SNF damit: Es gab in den letzten Jahren schlicht nicht genug gute Forschungsprojekte, um die Gelder gemäss dem Spenderwillen sinnvoll auszugeben.

Doch das soll sich jetzt ändern.

«Wir müssen darüber nachdenken, wie wir die privaten Mittel verstärkt einsetzen können.» Angelika Kalt, Direktorin Schweizerischer Nationalfonds

Denn seit kurzem würden die staatlichen Mittel beim SNF knapper, sagt Kalt. Die Nachfrage der Forscherinnen und Forscher nach Unterstützung steige schneller als das Budget, das der SNF dafür vom Bund bekomme. Die Folge: Noch vor rund fünf Jahren konnte der SNF rund 50 Prozent der Unterstützungsgesuche bewilligen, heute seien es nur noch rund 30 Prozent. Einer der Gründe dafür sei die starke Forschungsdynamik an den Schweizer Hochschulen.

Aber auch der Ausschluss der Schweiz vom EU-Forschungsprogramm Horizon Europe werde wohl die Nachfrage nach SNF-Geldern verstärken. «Darum müssen wir nun darüber nachdenken, wie wir in der Zukunft die privaten Mittel verstärkt einsetzen können», sagt Kalt. Dafür arbeite man derzeit ein Konzept aus.

In 50 Jahren keinen Franken ausgegeben

Doch all das erklärt noch nicht den krassesten Fall in den Büchern des Nationalfonds: die sogenannte Erbschaft M. Diese bekam der SNF bereits in den 1970er-Jahren. Damals betrug sie einige Hunderttausend Franken, doch über die Jahrzehnte ist sie auf 1,7 Millionen Franken angewachsen. Bis heute hat der SNF aus dieser Erbschaft noch nie ein Forschungsprojekt unterstützt. Stattdessen liegt die Erbschaft M. auf der hohen Kante – seit einem halben Jahrhundert.

Missachtet der SNF damit nicht den Willen des Spenders?

Nein, sagt Direktorin Kalt. Der Erblasser M. habe sein Geld im Testament damals wörtlich für «besonders grosse Forschungs-Arbeiten» bestimmt. Nur dank dem Vermögenszuwachs, so argumentiert Kalt, sei die Erbschaft heute so gross, dass sie überhaupt für ein grösseres Forschungsprojekt reichen würde. Eine konkrete Verwendung hat der SNF aber auch heute noch nicht.

Der Nachlass von Carmen Poltera befindet sich erst seit kurzem in der Obhut des Nationalfonds. Ob er für ihre Millionen rascher eine Verwendung finden wird als für die Uralt-Erbschaft M.? Es wird sich in den nächsten 50 Jahren zeigen.

Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Mehr Infos @M_Haefliger

