Stadtrat Langenthal – Millionen für Schulhäuser und Kindergärten Das Parlament hat Investitionen in städtische Bildungsstätten genehmigt oder aufgegleist. Und es hat ein durchlässiges Schulmodell beschlossen. Tobias Granwehr

Das Schulzentrum Hard hat ein grosses Schulraumdefizit. Unter anderem braucht es einen Dreifachkindergarten. Zuerst soll nun aber eine Arealstrategie erarbeitet werden. Fotos: Beat Mathys

«Bildung ist ein offener, lebenslanger und aktiv gestalteter Entwicklungsprozess des Menschen.» So steht es im Lehrplan 21. Ihren Anfang nimmt die Bildung bereits im Kindergarten. Um die erste Bildungsstufe auch in Zukunft sicherzustellen, muss die Stadt Langenthal in den nächsten Jahren viel Geld investieren.

Derzeit betreibt Langenthal 15 Kindergärten an neun verschiedenen Standorten. Langfristiges Ziel sind 16 Kindergärten an nur noch drei Standorten – und somit eine Zentralisierung. Deshalb legte der Gemeinderat dem Parlament vier Vorlagen mit baulichen Massnahmen vor. Dabei ging es aber noch nicht um die Ausführungskredite, sondern um die Projektierung. Dafür sind knapp 1,5 Millionen Franken vorgesehen.