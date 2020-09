Münsingen stoppt Yverdon nicht – «Millionarios» knacken Münsingens Tresor Münsingen unterliegt in der Promotion League Yverdon 0:2. Die ausgezeichnet besetzten Westschweizer sind der ganz grosse Favorit auf den Aufstieg in die Challenge League. Adrian Lüpold

Yverdons Doppeltorschütze Sergio Martin Cortelezzi versucht den Ball um die Freistossmauer des FC Münsingen zu zirkeln. Foto: Andreas Blatter

Gegen Ende der 80er-Jahre des letzten Jahrhunderts nannte man Servette Genf «die Millionarios». Dank fetten Budgets konnten sich die Genfer absolute Weltklassespieler wie etwa den heutigen Vorstandsvorsitzenden von Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, leisten.

Yverdon ist derzeit in der Promotion League das, was Servette damals in der NLA war. Die Westschweizer unterhalten ein für die dritthöchste Liga überragendes, kostspieliges Team, das im Frühling aufgestiegen wäre, wenn Corona nicht für den Saisonabbruch gesorgt hätte. «Die Millionen, die ich in Yverdon investiert habe – ich hätte sie lieber sinnvoll eingesetzt», sagte Präsident Mario Di Pietrantonio nach dem Abbruch anfangs Mai gegenüber der Zeitung «Le Matin».

Yverdons nächster Anlauf

Nun nehmen der Westschweizer Club und sein Präsident den nächsten Anlauf, um die Promotion in die Challenge League halt in dieser Spielzeit zu schaffen. Kurt Feuz, Coach des FC Münsingen, meinte vor dem Heimspiel gegen die Waadtländer: «An einem guten Tag können sie dir sechs, sieben Stück reinhauen. Wir werden defensiv gut stehen müssen, um nicht unterzugehen.»

Nun, ein Debakel wurde das Heimspiel für den FCM nicht. Die Aaretaler wehrten sich zu Beginn nämlich richtig gut, verdichteten die Räume und bewachten ihren Strafraum wie einen Tresor. Erst ein Elfmeter nach einer halben Stunde brachte die Gäste in Führung. Penaltyschütze Sergio Martin Cortelezzi doppelte kurz vor der Pause nach und erzielte auch das 2:0.

Mit dieser Marge im Rücken, zeigten die Gäste in der zweiten Halbzeit, weshalb der Aufstieg nur über sie führen wird. Wie ferngesteuert zirkulierte der Ball in den Reihen der Waadtländer. Ein Übersteiger hier, ein technisches Schmankerl dort. Die Gäste zeigten in diversen Szenen mit tollen Ballstaffetten, welch guten Fussball sie spielen können. Weil sie dabei für einmal nicht sonderlich effektiv waren, blieb es bis am Ende trotz diversen Chancen «nur» beim 2:0.

Mit 18 Punkten aus sechs Spielen und einem herausragenden Torverhältnis von 24:3, liegen die «Millionarios», dort, wo sie sich selber erwarten – auf Platz eins und auf Kurs Richtung Aufstieg. Münsingen konnte zwar eine hohe Niederlage verhindern, verharrt aber nach acht Spielen mit nur einem Punkt weiterhin am Tabellenende.