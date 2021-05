Hollywood-Grösse Ari Emanuel – Milliardenschwerer Börsengang dank – nicht trotz – der Pandemie Der Bruder der Polit-Grössen Rahm und Ezekiel Emanuel ist eine der schillerndsten Figuren in Hollywood – und eine der mächtigsten, weil er leidenschaftlich gerne kämpft. Jürgen Schmieder aus Los Angeles

Seine Endeavor-Anteile sind nun rund 600 Millionen Dollar wert. Vor kurzem stand der Konzern noch vor der Pleite. Foto: Amy Sussman (Getty Images)

Abu Dhabi also. Es mag verwundern, dass eine Geschichte über Ari Emanuel nicht in Hollywood spielt. Schliesslich ist er eine der schillerndsten Figuren in dieser Stadt und einer der mächtigsten Manager der Unterhaltungsbranche. Ein Typ, der keinen Filter zwischen Gehirn und Mund besitzt und der deshalb mindestens so berüchtigt wie berühmt ist. Dessen Konzern Endeavor seit dem Börsengang in der vergangenen Woche mit mehr als 20 Milliarden Dollar bewertet wird. Man sollte meinen, dass diese Geschichte auf dem Sunset Boulevard spielt, ein Topf Gold unter jeder Palme – doch das tut sie nicht, weil Endeavor vor weniger als einem Jahr noch kurz vor der Pleite gestanden hatte. Deshalb: Abu Dhabi.