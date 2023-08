Übergewinnsteuer in Italien – Milliardengewinne von Europas Banken wecken Begehrlichkeiten Dank der rasant gestiegenen Zinsen sprudeln bei Europas Banken wieder die Gewinne. Nun aber kommt Gegenwind aus der Politik: Nach Spanien führt auch Italien eine Übergewinnsteuer ein. Notker Blechner

Nach jahrelanger Durststrecke verdienen Europas Banken wieder viel Geld mit dem Zinsgeschäft. Bild: Alex Kraus/Bloomberg

Die ultrarechte Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat am Dienstag die europäische Banken-Rally an den Börsen gestoppt. Die Aktien italienischer Banken brachen ein. Der Stoxx Europe 600 Banks gab knapp 2% nach. Rom hat eine einmalige Steuer von 40% auf die Gewinne der Geldinstitute beschlossen, die zur Unterstützung von Hypothekenkreditnehmern verwendet werden soll. Die neue Steuer dürfte italienische Banken 2 bis 9% ihres Erlöses kosten, schätzen die Experten der Bank of America.