Superreiche kritisiert Kapitalismus – Milliardenerbin will ihr Riesenvermögen verschenken Marlene Engelhorn hat eine 94-jährige Grossmutter mit einem geschätzten Vermögen von 4,2 Milliarden. Das Erbe soll allen zugutekommen, sagt ihre Enkelin. Andreas Tobler

«Ein Prozent der Bevölkerung hält 40 Prozent der Vermögen. Ich werde dazugehören»: Millionenerbin Marlene Engelhorn. Foto: Screenshot ORF, Youtube

Sie könnte alles haben, aber sie will nicht: Marlene Engelhorn, Millionenerbin aus Österreich, will bis zu 95 Prozent ihres Riesenvermögens der Allgemeinheit zugutekommen lassen. Das hat die 29-Jährige im österreichischen Fernsehen und in weiteren Interviews erklärt.

Erben wird die junge Frau von ihrer Grossmutter, der 94-jährigen Traudl Engelhorn-Vechiatto. Deren Mann war Teilhaber an der Boehringer-Mannheim-Gruppe, die in den 1990er-Jahren an die Schweizer Pharmafirma Hoffmann-La-Roche verkauft wurde. Das Wirtschaftsmagazin «Forbes» schätzt das Vermögen von Traudl Engelhorn-Vechiatto, die in Lausanne lebt, auf 4,2 Milliarden Dollar.