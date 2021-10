Loubegaffer – Milliardäre Wyss und Blocher streiten, und TeleBärn hat neues Gesicht Der Milliardär Hansjörg Wyss legt sich mit der SVP an. TeleBärn hat ein neues «Naturtalent» verpflichtet. Das sind die Neuigkeiten aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Der Berner Milliardär Hansjörg Wyss hält nicht viel vom politischen Kurs der SVP. Das ist seit längerem bekannt. Das zeigt sich erneut beim Thema Zertifikatspflicht, die der 86-jährige Wyss eine «sehr gute Massnahme» findet. Die Kritik daran will er nicht überbewerten: «Das sind gewisse SVP-Politiker, die hier ihre Meinung lautstark und medienwirksam vertreten. Da fehlt es an Intelligenz», sagte er dem «Blick». Der Konter von SVP-Doyen Christoph Blocher liess nicht lange auf sich warten: «Nach meinem letzten Gespräch mit Hansjörg Wyss fand ich nicht, dass er so viel gescheiter ist als ich. So überheblich muss er nicht sein», gab der Alt-Bundesrat im gleichen Medium zurück.