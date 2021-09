«Infoabend» in Heimberg - Militante 5G-Gegner übernehmen stundenlang das Mikrofon

Mobilfunk in Heimberg – Wenn Interessengruppen «informieren» Die Gemeinde lädt zu einem Infoabend zu Mobilfunk. Nach einer halben Stunde übernehmen militante Mobilfunkgegner das Zepter. Wie kann das passieren? Marco Zysset

Diese Publikationen wurden am Infoabend der Gemeinde Heimberg zu 5G aufgelegt. Foto: Marco Zysset

Die Publikationen auf der Gemeindewebsite und im «Dorfboten», dem «öffentlichen Mitteilungsblatt der Gemeinde, Kirchgemeinde und Dorfvereine» von Heimberg, waren sachlich und nüchtern: «Die bereits zweimal vorangekündigte Infoveranstaltung über Mobilfunkantennen musste bisher Corona-bedingt abgesagt werden. Die Informationsveranstaltung zu den 5G-Antennen ist nur für Montag, 30. August, 19 Uhr, in der Aula geplant. Wir bitten alle Interessierten, sich diesen Termin vorzumerken. Der Gemeinderat.» So weit, so unverdächtig.

Spätestens im Foyer vor dem Eingang in die Aula fiel dann aber auf, dass ausschliesslich Mobilfunk- und 5G-kritische Publikationen auflagen. Auf der Referentenliste gemäss Flyer im Foyer: Gemeinderat und Baukommissionspräsident Daniel Wagner (SVP), sowie – «Im Anschluss an die Gemeindeinfo» – Rebekka Meier, Präsidentin des Vereins Schutz vor Strahlung, und Andreas S. Pflugshaupt, Versicherungsmathematiker. Wobei sich Meier durch einen Sprecher vertreten liess, der denselben Vortrag gemäss der Präsentation auch schon in Münchwilen gehalten hatte.