Unfall in Därstetten – Militärlastwagen kam von der Strasse ab Am Samstagvormittag kam es in Därstetten zu einem Unfall mit einem militärischen Lastwagen. Die Fahrzeuginsassen mussten zur Kontrolle ins Spital.

Kurz vor 10 Uhr waren am Samstagvormittag zwei Mitglieder eines Vereins ehemaliger Armee-Chauffeure mit dem Lastwagen durch das Simmental in Richtung Spiez unterwegs. Zwischen Därstetten und Ringoldingen kam das Fahrzeug dann aus ungeklärten Gründen rechts von der Strasse ab, kippte eine steile Böschung hinunter und prallte frontal in eine dortige Scheune.

Der Lenker und der Beifahrer konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen, mussten aber von einem Ambulanzteam zur Kontrolle ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern am Samstagnachmittag berichtet.

Am Lastwagen und am Mauerwerk der Scheune entstand Sachschaden. Für die Dauer der Unfallarbeiten musste der Verkehr im betroffenen Abschnitt des Simmentals während mehrerer Stunden umgeleitet werden. Dabei standen die Feuerwehren Därstetten, Spiez und Thun im Einsatz. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurden Ermittlungen aufgenommen.

